Ілон Маск дорікнув Марко Рубіо, що той запровадив замало звільнень працівників

Дональд Трамп та Ілон Маск на передвиборчому мітингу. Фото: росЗМІ

Під час засідання урядового кабінету в Білому домі виникла сварка між державним секретарем Марко Рубіо та керівником Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілоном Маском. Все це сталось на очах Дональда Трампа, якому довелось рознімати чоловіків.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.

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Згідно з повідомленням видання, Маск звинуватив Рубіо в недостатній ефективності проведення реформ, стверджуючи, що він не звільнив жодного працівника та не скоротив бюрократичний апарат, попри політику адміністрації Трампа щодо скорочення державних витрат.

Рубіо у відповідь наголосив на тому, що понад 1500 співробітників Державного департаменту вже звільнилися достроково, і в іронічній формі запитав, чи бажає Маск їх повернення, щоб власноруч звільнити ще раз.

Як зазначають джерела видання, обмін "люб'язностями" настільки затягнувся, що у перепалку довелось втрутитись президенту США Трампу, який підтримав Рубіо зазначивши, що той виконує "чудову роботу".

Згодом у Білому домі спростували інформацію про скандал, повідомляє CNN. Дональд Трамп на питання журналістів про конфлікт заявив, що між чиновниками "не було жодних сутичок".

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп вирішив обмежити вплив Ілона Маска на урядові рішення. Очільник країни зібрав свій кабінет, аби наголосити, що рішення має приймати не Маск, а керівники департаментів.

Тим часом під автосалоном Tesla Ілона Маска відбулася акція протесту. Мітингарі викрикували гасла на підтримку України та Володимира Зеленського.