Илон Маск упрекнул Марко Рубио, что тот провел мало увольнений работников

Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном митинге. Фото: росСМИ

Во время заседания правительственного кабинета в Белом доме возникла ссора между государственным секретарем Марко Рубио и руководителем Департамента эффективности правительства (DOGE) Илоном Маском. Все это произошло на глазах Дональда Трампа, которому пришлось разнимать мужчин.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

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Согласно сообщению издания, Маск обвинил Рубио в недостаточной эффективности проведения реформ, утверждая, что он не уволил ни одного работника и не сократил бюрократический аппарат, несмотря на политику администрации Трампа по сокращению государственных расходов.

Рубио в ответ отметил, что более 1500 сотрудников Государственного департамента уже уволились досрочно, и в ироничной форме спросил, желает ли Маск их возвращения, чтобы собственноручно уволить еще раз.

Как отмечают источники издания, обмен "любезностями" настолько затянулся, что в перепалку пришлось вмешаться президенту США Трампу, который поддержал Рубио отметив, что тот выполняет "замечательную работу".

Впоследствии в Белом доме опровергли информацию о скандале, сообщает CNN. Дональд Трамп на вопрос журналистов о конфликте заявил, что между чиновниками "не было никаких споров".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп решил ограничить влияние Илона Маска на правительственные решения. Глава страны собрал свой кабинет, чтобы подчеркнуть, что решение должен принимать не Маск, а руководители департаментов.

Тем временем под автосалоном Tesla Илона Маска состоялась акция протеста. Митингующие выкрикивали лозунги в поддержку Украины и Владимира Зеленского.