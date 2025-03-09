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Трамп заявив, що Байден "не мав" виділяти Україні 350 млрд дол.

9 березня 2025 18:07
Євгенія Брюховецька - редактор
Байден не мав виділяти Україні 350 млрд доларів, — Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп заявив, що попередній голова Білого дому Джо Байден не мав виділяти Україні 350 млрд доларів. Він вважає, що США мали надавати стільки ж допомоги, як і Європа.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News, пише The Independent.

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Трамп наголосив, що Байден "ніколи не повинен був" виділяти 350 мільярдів доларів Україні, а мав зрівняти внески з Європою. 

"Все, що йому потрібно було зробити, це сказати: ви маєте бути на тому ж рівні, що й ми. Вони 100, ми 350", — сказав він.

Американський президент зазначив, що Європа перебуває у більшій небезпеці у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, а США відділяє цілий океан.

Нагадаємо, Трамп припустив, що Україна "може не вижити у будь-якому випадку" у відповідь на запитання про зупинення допомоги від США. 

Також американський президент зазначив, що США мають однакове ставлення до Ізраїлю та України щодо воєнних конфліктів в країнах.

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