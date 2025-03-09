Байден не мав виділяти Україні 350 млрд доларів, — Трамп

Трамп заявив, що Байден "не мав" виділяти Україні 350 млрд дол.
Президент США Дональд Трамп заявив, що попередній голова Білого дому Джо Байден не мав виділяти Україні 350 млрд доларів. Він вважає, що США мали надавати стільки ж допомоги, як і Європа.
Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News, пише The Independent.
Виділення допомоги на 350 млрд доларів
Трамп наголосив, що Байден "ніколи не повинен був" виділяти 350 мільярдів доларів Україні, а мав зрівняти внески з Європою.
"Все, що йому потрібно було зробити, це сказати: ви маєте бути на тому ж рівні, що й ми. Вони 100, ми 350", — сказав він.
Американський президент зазначив, що Європа перебуває у більшій небезпеці у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, а США відділяє цілий океан.
Нагадаємо, Трамп припустив, що Україна "може не вижити у будь-якому випадку" у відповідь на запитання про зупинення допомоги від США.
Також американський президент зазначив, що США мають однакове ставлення до Ізраїлю та України щодо воєнних конфліктів в країнах.
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