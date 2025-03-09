Байден не должен был выделять Украине 350 млрд долларов, - Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что предыдущий глава Белого дома Джо Байден не должен был выделять Украине 350 миллиардов долларов. Он считает, что США должны были предоставлять столько же помощи, как и Европа.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News, пишет The Independent.

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Трамп подчеркнул, что Байден "никогда не должен был" выделять 350 миллиардов долларов Украине, а надо было уравнять взносы с Европой.

"Все, что ему нужно было сделать, это сказать: вы должны быть на том же уровне, что и мы. Они 100, мы 350", — сказал он.

Американский президент отметил, что Европа находится в большей опасности в связи с вторжением России в Украину, а США отделяет целый океан.

Напомним, Трамп предположил, что Украина "может не выжить в любом случае" в ответ на вопрос об остановке помощи от США.

Также американский президент отметил, что США имеют одинаковое отношение к Израилю и Украине относительно военных конфликтов в странах.