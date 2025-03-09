Трамп відповів, чи однакове ставлення США до України й Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відповів, чи однаково ставиться його країна до Ізраїлю та України в контексті воєнних конфліктів. За його словами, так, але йдеться про різні "рівні сили".

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News, пише The Independent.

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Журналістка американського телеканалу зазначила, що і Україну, і Ізраїль атакували агресори. Вона запитала у Трампа, чи США однаково ставляться до обох країн та до агресорів — Росії та ХАМАСУ.

"Думаю, так", — відповів президент США.

Вона уточнила, чи віддає Трамп перевагу комусь одному, на що він відповів, що "це дуже різні місця".

"Йдеться про різні рівні сили. Мова про різні частини світу. Близький Схід завжди був під ударом. Коли він не був під атакою?" — додав американський лідер.

Раніше Трамп заявив, що був до Росії "жорсткішим за будь-кого".

А видання NBC News писало, що адміністрація Трампа не відновить допомогу та обмін розвідданими з Україною після підписання угоди про корисні копалини.

Нагадаємо, що зустріч представників США та України відбудеться в Саудівській Аравії 11 березня. Українську делегацію будуть представляти керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга, голова Міноборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.