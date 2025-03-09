Трамп ответил, одинаковое ли отношение США к Украине и Израилю

Трамп сравнил отношение США к Украине и Израилю
Президент США Дональд Трамп ответил, одинаково ли относится его страна к Израилю и Украине в контексте военных конфликтов. По его словам, да, но речь идет о разных "уровнях силы".
Об этом Трамп сказал в интервью Fox News, пишет The Independent.
Отношение к Украине и Израилю
Журналистка американского телеканала отметила, что и Украину, и Израиль атаковали агрессоры. Она спросила у Трампа, одинаково ли США относятся к обеим странам и к агрессорам — России и ХАМАСу.
"Думаю, да", — ответил президент США.
Она уточнила, отдает ли Трамп предпочтение кому-то одному, на что он ответил, что "это очень разные места".
"Речь идет о разных уровнях силы. Речь о разных частях мира. Ближний Восток всегда был под ударом. Когда он не был под атакой?" — добавил американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что был к России "жестче кого-нибудь".
А издание NBC News писало, что администрация Трампа не возобновит помощь и обмен разведданными с Украиной после подписания соглашения о полезных ископаемых.
Напомним, что встреча представителей США и Украины состоится в Саудовской Аравии 11 марта. Украинскую делегацию будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
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