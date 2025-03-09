Трамп ответил, одинаковое ли отношение США к Украине и Израилю

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил, одинаково ли относится его страна к Израилю и Украине в контексте военных конфликтов. По его словам, да, но речь идет о разных "уровнях силы".

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News, пишет The Independent.

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Отношение к Украине и Израилю

Журналистка американского телеканала отметила, что и Украину, и Израиль атаковали агрессоры. Она спросила у Трампа, одинаково ли США относятся к обеим странам и к агрессорам — России и ХАМАСу.

"Думаю, да", — ответил президент США.

Она уточнила, отдает ли Трамп предпочтение кому-то одному, на что он ответил, что "это очень разные места".

"Речь идет о разных уровнях силы. Речь о разных частях мира. Ближний Восток всегда был под ударом. Когда он не был под атакой?" — добавил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что был к России "жестче кого-нибудь".

А издание NBC News писало, что администрация Трампа не возобновит помощь и обмен разведданными с Украиной после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Напомним, что встреча представителей США и Украины состоится в Саудовской Аравии 11 марта. Украинскую делегацию будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.