Рубіо прокоментував сварку Зеленського та Трампа

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: AP

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що був "шокований" перепалкою, що сталася між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі 28 лютого.

Про це він сказав представникам ЗМІ під час поїздки до Саудівської Аравії у понеділок, 10 березня, інформує Sky News.

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Держсекретар Рубіо сказав, що під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого "все пішло не так, як передбачалося".

"Ми пояснювали їм (українцям. — Ред.) нашу позицію. Ми дуже хотіли провести переговори… Я був шокований тим, що відбувалося, тому що це було повною протилежністю всьому, про що ми говорили заздалегідь", — пояснив Рубіо.

Також держсекретар зазначив, що "не міг повірити в те, що бачив" під час зустрічі в Овальному кабінеті, коли відбулася суперечка між лідерами США та України.

"Я думав, що цього не може бути, але це було насправді. Але ми повинні рухатися далі", — переконаний Марко Рубіо.

Нагадаємо, що нещодавно держсекретар США сказав, що перемовини з українською делегацією в Саудівській Аравії стануть ключовими для розблокування військової допомоги та обміну розвідданими. Якщо розмова буде вдалою, це питання вирішиться.

Крім того, Марко Рубіо прокоментував інформацію про погрози з боку США відключити термінали Starlink в Україні. Він назвав це "вигадками" та спростував такі плани.