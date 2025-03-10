USAID — який відсоток програм буде закрито

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

США офіційно закривають 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) після шести тижнів аналізу. Причиною стало нецільове використання мільярдів доларів, що не відповідало інтересам Америки.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо в Х (Twitter) у понеділок, 10 березня.

Читайте також:

Закриття програм USAID

Рубіо заявив, що після шести тижнів аналізу та перевірок США офіційно скасовують 83% програм USAID. Загалом йдеться про 5 200 контрактів. За словами держсекретаря США, на них було витрачено десятки мільярдів доларів, що не було основним національним інтересом країни, а в деяких випадках, навіть завдало шкоди.

"Консультуючись із Конгресом, ми маємо намір, щоб рештою 18% програм, які ми зберігаємо (приблизно 1000), тепер більш ефективно керував Державний департамент", — написав Рубіо.

Скриншот допису Марка Рубіо

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп назвав USAID "жахливою". Він заявив, що ця організація витрачала кошти на "неприпустимі речі" та допускала корупційні схеми.

Незадовго президент США звільнив генінспектора USAID Пола Мартіна. Це трапилося всього через день після публікації критичного звіту про наслідки скорочення міжнародної допомоги.