USAID — какой процент программ будет закрыт

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

США официально закрывают 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID) после шести недель анализа. Причиной стало нецелевое использование миллиардов долларов, что не соответствовало интересам Америки.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в Х (Twitter) в понедельник, 10 марта.

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Закрытие программ USAID

Рубио заявил, что после шести недель анализа и проверок США официально отменяют 83% программ USAID. В целом речь идет о 5 200 контрактах. По словам госсекретаря США, на них были потрачены десятки миллиардов долларов, что не было основным национальным интересом страны, а в некоторых случаях, даже нанесло ущерб.

"Консультируясь с Конгрессом, мы намерены, чтобы оставшимися 18% программ, которые мы сохраняем (примерно 1000), теперь более эффективно руководил Государственный департамент", — написал Рубио.

Скриншот сообщения Марка Рубио

Напомним, недавно Дональд Трамп назвал USAID "ужасной". Он заявил, что эта организация тратила средства на "недопустимые вещи" и допускала коррупционные схемы.

Незадолго президент США уволил генинспектора USAID Пола Мартина. Это случилось всего через день после публикации критического отчета о последствиях сокращения международной помощи.