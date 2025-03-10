Рубио прокомментировал ссору Зеленского и Трампа

Марко Рубио прокомментировал спор Трампа и Зеленского
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что был "шокирован" перепалкой, произошедшей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.
Об этом он сказал представителям СМИ во время поездки в Саудовскую Аравию в понедельник, 10 марта, информирует Sky News.
Рубио был "шокирован" спором Трампа и Зеленского
Госсекретарь Рубио сказал, что во время встречи в Овальном кабинете 28 февраля "все пошло не так, как предполагалось".
"Мы объясняли им (украинцам. — Ред.) нашу позицию. Мы очень хотели провести переговоры... Я был шокирован тем, что происходило, потому что это было полной противоположностью всему, о чем мы говорили заранее", — объяснил Рубио.
Также госсекретарь отметил, что "не мог поверить в то, что видел" во время встречи в Овальном кабинете, когда произошел спор между лидерами США и Украины.
"Я думал, что этого не может быть, но это было на самом деле. Но мы должны двигаться дальше", — убежден Марко Рубио.
Напомним, что недавно госсекретарь США сказал, что переговоры с украинской делегацией в Саудовской Аравии станут ключевыми для разблокирования военной помощи и обмена разведданными. Если разговор будет удачным, этот вопрос решится.
Кроме того, Марко Рубио прокомментировал информацию об угрозах со стороны США отключить терминалы Starlink в Украине. Он назвал это "выдумками" и опроверг такие планы.
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