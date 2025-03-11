Переговоры Украины и США 11 марта — появились первые кадры

Украинская и американская делегации на переговорах. Фото: t.me/ermaka2022

Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии официально начались. Начало задержали из-за опоздания американской делегации. В сети уже появились первые кадры со встречи.

Об этом сообщил глава ОПУ Андрей Ермак и Министерство иностранных дел Украины.

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Как известно, переговоры между Украиной и США начались чуть позже запланированного времени из-за опоздания американской делегации. С чем это связано — пока неизвестно.

В МИД отметили, что с украинской стороны во встрече принимают участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии. Фото: "Ми-Україна"

Украинская делегация на переговорах. Фото: t.me/ermaka2022

Андрей Ермак на переговорах в Саудовской Аравии. Фото: t.me/ermaka2022

В свою очередь США представляют госсекретарь США Марко Рубио, советник Президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США.

Напомним, ранее Андрей Ермак заявлял, что украинская команда настроена на продуктивную работу, направленную на защиту национальных интересов и обсуждение путей завершения войны.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина должна уступить территорию.