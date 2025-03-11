Переговори США та України — Єрмак окреслив основну ціль

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Сьогодні, 11 березня, в Саудівській Аравії стартували перемовини між американською та українською делегаціями. Основна ціль зустрічі — обговорити початок припинення війни в Україні та становлення тривалого миру.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає Суспільне.

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"Зараз ми вважаємо, що необхідно обговорити найголовніше — як розпочати цей процес (Припинення війни. — Ред.). Ми дуже відкриті і хочемо мати дуже конструктивну, глибоку, дружню, партнерську розмову з нашими американськими партнерами", — сказав Єрмак.

Нагадаємо, під час переговорів, які стартували у вівторок, Делегації України та США у березня, Україна та США обговорять припинення війни. Крім того, ймовірно, сторони підпишуть угоду про корисні копалини.

Американська делегація запізнилась на зустріч з українськими колегами в Саудівській Аравії. Через це початок переговорів затримали.