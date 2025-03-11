Переговоры США и Украины — Ермак очертил основную цель

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: Telegram/Андрей Ермак

Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии стартовали переговоры между американской и украинской делегациями. Основная цель встречи — обсудить начало прекращения войны в Украине и становления длительного мира.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Суспільне.

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"Сейчас мы считаем, что необходимо обсудить самое главное — как начать этот процесс (Прекращение войны. — Ред.). Мы очень открыты и хотим иметь очень конструктивный, глубокий, дружеский, партнерский разговор с нашими американскими партнерами", — сказал Ермак.

Напомним, во время переговоров, которые стартовали во вторник, делегации Украины и США обсудят прекращение войны. Кроме того, вероятно, стороны подпишут соглашение о полезных ископаемых.

Американская делегация опоздала на встречу с украинскими коллегами в Саудовской Аравии. Из-за этого начало переговоров задержали.