Переговори США з Україною — Зарівна розповіла, як триває процес

Зарівна відповіла, як проходять переговори між США та Україною
В Саудівській Аравії тривають переговори між делегаціями США та України. Діалог відбувається конструктивно.
Про це заявила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна у вівторок, 11 березня.
Переговори між Україною та США
Зарівна коротко прокоментувала переговори між Україною та США. З її слів можна зрозуміти, що розмова є продуктивною.
"Все відбувається конструктивно", — написала радниця.
Нагадаємо, після перерви переговори представників Сполучених Штатів Америки та України відновились. Сторони продовжили діалог.
Також радник президента США Дональда Трампа Майк Волц повідомив про те, що переговори між Україною і США "просуваються до мети". Зустріч делегацій триває вже п'яту годину.
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