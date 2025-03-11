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Зарівна відповіла, як проходять переговори між США та Україною

11 березня 2025 16:17
Ольга Антоновська - редактор
Переговори США з Україною — Зарівна розповіла, як триває процес
Радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна. Фото: ОП
Ольга Антоновська - редактор

В Саудівській Аравії тривають переговори між делегаціями США та України. Діалог відбувається конструктивно.

Про це заявила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна у вівторок, 11 березня.

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Зарівна коротко прокоментувала переговори між Україною та США. З її слів можна зрозуміти, що розмова є продуктивною.

"Все відбувається конструктивно", — написала радниця.

Як проходять переговори США та України
Повідомлення Дарії Зарівної. Фото: скриншот

Нагадаємо, після перерви переговори представників Сполучених Штатів Америки та України відновились. Сторони продовжили діалог.

Також радник президента США Дональда Трампа Майк Волц повідомив про те, що переговори між Україною і США "просуваються до мети". Зустріч делегацій триває вже п'яту годину. 

Офіс президента США переговори Україна Саудівська Аравія
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