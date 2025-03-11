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Заривная ответила, как проходят переговоры между США и Украиной

11 марта 2025 16:17
Ольга Антоновская - редактор
Переговоры США с Украиной — Заривная рассказала, как идет процесс
Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривная. Фото: ОП
Ольга Антоновская - редактор

В Саудовской Аравии продолжаются переговоры между делегациями США и Украины. Диалог проходит конструктивно.

Об этом заявила советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривная во вторник, 11 марта.

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Заривная кратко прокомментировала переговоры между Украиной и США. По ее словам можно понять, что разговор является продуктивным.

"Все происходит конструктивно", — написала советник.

Як проходять переговори США та України
Сообщение Дарьи Заривной. Фото: скриншот

Напомним, после перерыва переговоры представителей Соединенных Штатов Америки и Украины возобновились. Стороны продолжили диалог.

Также советник президента США Дональда Трампа Майк Волц сообщил о том, что переговоры между Украиной и США "продвигаются к цели". Встреча делегаций продолжается уже пятый час.

Офис президента США переговоры Украина Саудовская Аравия
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