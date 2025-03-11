Переговоры США с Украиной — Заривная рассказала, как идет процесс

Заривная ответила, как проходят переговоры между США и Украиной
В Саудовской Аравии продолжаются переговоры между делегациями США и Украины. Диалог проходит конструктивно.
Об этом заявила советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривная во вторник, 11 марта.
Переговоры между Украиной и США
Заривная кратко прокомментировала переговоры между Украиной и США. По ее словам можно понять, что разговор является продуктивным.
"Все происходит конструктивно", — написала советник.
Напомним, после перерыва переговоры представителей Соединенных Штатов Америки и Украины возобновились. Стороны продолжили диалог.
Также советник президента США Дональда Трампа Майк Волц сообщил о том, что переговоры между Украиной и США "продвигаются к цели". Встреча делегаций продолжается уже пятый час.
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