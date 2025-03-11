Переговори України і США — радник Трампа зробив заяву

Радник Трампа зробив заяву про результати переговорів з Україною
Радник президента США Майк Волц заявив, що переговори між Україною і США просуваються. Зустріч делегацій у Саудівській Аравії триває вже четверту годину.
Про це повідомляє CNN.
Що кажуть у Трампа про переговори з Україною
Журналісти зустріли держсекретаря США Марко Рубіо та радника з національної безпеки Майка Волца під час короткої перерви, коли вони проходили через вестибюль готелю Ritz-Carlton у Джидді, де тривають переговори між офіційними особами США та України.
У відповідь на запитання CNN про те, як проходить зустріч, Волц відповів: "Просуваємося до мети".
Зазначимо, переговори делегацій США й України в Джидді тривають вже четверту годину.
Нагадаємо, нещодавно керівник ОП Андрій Єрмак окреслив основну ціль переговорів з американцями. За його словами, Україна відкрита для партнерської розмови.
Водночас ЗМІ заявили, що США не розглядають збереження українських кордонів до війни. У ЦПД заперечили.
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