Переговори України і США — радник Трампа зробив заяву

Радник президента США Майк Волц. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Радник президента США Майк Волц заявив, що переговори між Україною і США просуваються. Зустріч делегацій у Саудівській Аравії триває вже четверту годину.

Про це повідомляє CNN.

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Журналісти зустріли держсекретаря США Марко Рубіо та радника з національної безпеки Майка Волца під час короткої перерви, коли вони проходили через вестибюль готелю Ritz-Carlton у Джидді, де тривають переговори між офіційними особами США та України.

У відповідь на запитання CNN про те, як проходить зустріч, Волц відповів: "Просуваємося до мети".

Зазначимо, переговори делегацій США й України в Джидді тривають вже четверту годину.

Нагадаємо, нещодавно керівник ОП Андрій Єрмак окреслив основну ціль переговорів з американцями. За його словами, Україна відкрита для партнерської розмови.

Водночас ЗМІ заявили, що США не розглядають збереження українських кордонів до війни. У ЦПД заперечили.