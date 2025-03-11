Переговоры Украины и США — советник Трампа сделал заявление

Советник Трампа сделал заявление о переговорах с Украиной
Советник президента США Майк Волц заявил, что переговоры между Украиной и США продвигаются. Встреча делегаций в Саудовской Аравии продолжается уже четвертый час.
Об этом сообщает CNN.
Что говорят у Трампа о переговорах с Украиной
Журналисты встретили госсекретаря США Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Волца во время короткого перерыва, когда они проходили через вестибюль отеля Ritz-Carlton в Джидде, где продолжаются переговоры между официальными лицами США и Украины.
В ответ на вопрос CNN о том, как проходит встреча, Волц ответил: "Продвигаемся к цели".
Отметим, переговоры делегаций США и Украины в Джидде продолжаются уже четвертый час.
Напомним, недавно руководитель ОП Андрей Ермак очертил основную цель переговоров с американцами. По его словам, Украина открыта для партнерского разговора.
В то же время СМИ заявили, что США не рассматривают сохранение украинских границ до войны. В ЦПД возразили.
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