Переговоры Украины и США — советник Трампа сделал заявление

Советник президента США Майк Волц. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Советник президента США Майк Волц заявил, что переговоры между Украиной и США продвигаются. Встреча делегаций в Саудовской Аравии продолжается уже четвертый час.

Об этом сообщает CNN.

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Журналисты встретили госсекретаря США Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Волца во время короткого перерыва, когда они проходили через вестибюль отеля Ritz-Carlton в Джидде, где продолжаются переговоры между официальными лицами США и Украины.

В ответ на вопрос CNN о том, как проходит встреча, Волц ответил: "Продвигаемся к цели".

Отметим, переговоры делегаций США и Украины в Джидде продолжаются уже четвертый час.

Напомним, недавно руководитель ОП Андрей Ермак очертил основную цель переговоров с американцами. По его словам, Украина открыта для партнерского разговора.

В то же время СМИ заявили, что США не рассматривают сохранение украинских границ до войны. В ЦПД возразили.