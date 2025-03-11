О чем договорились США и Украина по соглашению об ископаемых

Переговоры делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

Сегодня, 11 марта, во время встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии стороны договорились как можно быстрее заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.

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Наконец президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины.

Напомним, в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, стартовали переговоры между представителями США и Украины. Во время первой части встречи обсудили два основных вопроса.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что основная цель переговоров между Украиной и Штатами — обсудить начало прекращения войны. Он отметил, что нашей стране необходим длительный мир.