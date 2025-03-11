Єрмак назвав головні умови для тривалого миру в Україні

Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав три важливі умови для забезпечення тривалого миру в Україні. Серед цих умов, зокрема, політичний і фінансовий тиск на РФ.

Про це Андрій Єрмак написав у своїй колонці для The Guardian.

Читайте також:

Єрмак про ключові умови для закінчення війни в Україні

Глава ОПУ зазначив, що припинення вогню в Україні не відбудеться лише завдяки дипломатичним жестам. На його думку, для того, щоб мир, коли він настане, був тривалим, необхідно заздалегідь виконати низку критично важливих умов. Зокрема, це містить у собі політичний і фінансовий тиск на Росію, щоб підвищити вартість відновлення конфлікту.

Андрій Єрмак перерахував ці передумови:

По-перше, Україні мають бути надані гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню;

По-друге, Європа повинна діяти рішуче, щоб посилити й збільшити санкції проти Росії;

По-третє, Європа має взяти під контроль заморожені російські активи, щоб забезпечити подальшу і посилену підтримку України.

Керівник Офісу президента зазначив, що надійне стримування допоможе гарантувати, що будь-яке припинення вогню матиме найкращі шанси стати тривалим миром.

"Європа не може допустити припинення вогню, яке лише дозволить Росії переозброїтися, відновити свої сили й повернутися за новими українськими землями та ресурсами", — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, що раніше керівник Офісу президента України телефоном поговорив з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. Співрозмовники обговорили подальші кроки на шляху до миру.

Раніше ми писали, що голова Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із радником Білого дому Майклом Волцом місце і дату переговорів з РФ.