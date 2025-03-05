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Єрмак поговорив з радником Трампа — домовились про зустріч

5 березня 2025 19:19
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Розмова Андрія Єрмака з Майклом Волцом — про що домовилися
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Керівник Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак телефоном поговорив з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. Співрозмовники обговорили подальші кроки на шляху до миру.

Свій допис глава ОП розмістив у Telegram у середу, 5 березня.

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Деталі розмови Єрмака з Волцом

За словами Єрмака, під час телефонної розмови йшлося про подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру.

"Обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами", — йдеться у повідомленні.

Керівник ОП додав, що також було домовлено про зустріч з американськими партнерами.

"Домовилися про зустріч наших команд найближчим часом для продовження цієї важливої роботи", — підсумував Єрмак.

Переговори Єрмака з Волцом
Повідомлення Єрмака у Telegram

Раніше ми писали, що голова Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із радником Білого дому Майклом Волцом місце і дату переговорів з РФ. Також керівник ОП відреагував на слова президента США Дональда Трампа про те, що Росія хоче миру.

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