Разговор Андрея Ермака с Майклом Уолцом — о чем договорились

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак по телефону поговорил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Уолтцом. Собеседники обсудили дальнейшие шаги на пути к миру.

Свое сообщение глава ОП разместил в Telegram в среду, 5 марта.

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Детали разговора Ермака с Уолтцом

По словам Ермака, во время телефонного разговора речь шла о дальнейших шагах на пути к справедливому и длительному миру.

"Обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами", — говорится в сообщении.

Руководитель ОП добавил, что также было договорено о встрече с американскими партнерами.

"Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы", — подытожил Ермак.

Сообщение Ермака в Telegram

Ранее мы писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советником Белого дома Майклом Уолтцом место и дату переговоров с РФ. Также руководитель ОП отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия хочет мира.