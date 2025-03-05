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Ермак поговорил с советником Трампа — договорились о встрече

5 марта 2025 19:19
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Разговор Андрея Ермака с Майклом Уолцом — о чем договорились
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак по телефону поговорил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Уолтцом. Собеседники обсудили дальнейшие шаги на пути к миру.

Свое сообщение глава ОП разместил в Telegram в среду, 5 марта.

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По словам Ермака, во время телефонного разговора речь шла о дальнейших шагах на пути к справедливому и длительному миру.

"Обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами", — говорится в сообщении.

Руководитель ОП добавил, что также было договорено о встрече с американскими партнерами.

"Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы", — подытожил Ермак.

Переговори Єрмака з Волцом
Сообщение Ермака в Telegram

Ранее мы писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советником Белого дома Майклом Уолтцом место и дату переговоров с РФ. Также руководитель ОП отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия хочет мира.

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