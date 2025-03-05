Разговор Андрея Ермака с Майклом Уолцом — о чем договорились

Ермак поговорил с советником Трампа — договорились о встрече
Руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак по телефону поговорил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Уолтцом. Собеседники обсудили дальнейшие шаги на пути к миру.
Свое сообщение глава ОП разместил в Telegram в среду, 5 марта.
Детали разговора Ермака с Уолтцом
По словам Ермака, во время телефонного разговора речь шла о дальнейших шагах на пути к справедливому и длительному миру.
"Обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами", — говорится в сообщении.
Руководитель ОП добавил, что также было договорено о встрече с американскими партнерами.
"Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы", — подытожил Ермак.
Ранее мы писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советником Белого дома Майклом Уолтцом место и дату переговоров с РФ. Также руководитель ОП отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия хочет мира.
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