Ермак назвал главные условия для длительного мира в Украине

Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: Андрей Ермак/Telegram

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак назвал три важных условия для обеспечения длительного мира в Украине. Среди этих условий, в частности, политическое и финансовое давление на РФ.

Об этом Андрей Ермак написал в своей колонке для The Guardian.

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Глава ОПУ отметил, что прекращение огня в Украине не произойдет только благодаря дипломатическим жестам. По его мнению, для того, чтобы мир, когда он наступит, был длительным, необходимо заранее выполнить ряд критически важных условий. В частности, это включает в себя политическое и финансовое давление на Россию, чтобы повысить стоимость восстановления конфликта.

Андрей Ермак перечислил эти предпосылки:

Во-первых, Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые обеспечат доверие к будущему соглашению о прекращении огня;

Во-вторых, Европа должна действовать решительно, чтобы усилить и увеличить санкции против России;

В-третьих, Европа должна взять под контроль замороженные российские активы, чтобы обеспечить дальнейшую и усиленную поддержку Украины.

Руководитель Офиса Президента отметил, что надежное сдерживание поможет гарантировать, что любое прекращение огня будет иметь лучшие шансы стать длительным миром.

"Европа не может допустить прекращения огня, которое только позволит России перевооружиться, восстановить свои силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами", — подчеркнул Ермак.

Напомним, что ранее руководитель Офиса Президента Украины по телефону поговорил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Уолтцом. Собеседники обсудили дальнейшие шаги на пути к миру.

Ранее мы писали, что глава Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с советником Белого дома Майклом Уолтцом место и дату переговоров с РФ.