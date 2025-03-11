США відновлять допомогу Україні — що відомо

Андрій Єрмак та Марко Рубіо. Фото: ОП

У вівторок у Саудівській Аравії відбулися переговори між українською та американською делегаціями. Сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

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"Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні", — говориться у повідомленні.

Крім того, делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.

Крім того, за результатами переговорів Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню.

Нагадаємо, речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс зазначила, що Вашингтон розраховує на "фантастичні новини" за підсумками перемовин між Україною та США.