Переговори США та України — спільна заява сторін

Українська та американська делегації у Саудівській Аравії. Фото: ОП

У вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії Сполучені Штати та Україна зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні. Президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Про це повідомили в Офісі Президента.

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Представники України та Сполучених Штатів Америки високо оцінили відвагу українського народу, який нещадно захищає свою незалежність, та погодилися, що час настав для початку процесу встановлення тривалого миру.

"Українська делегація, висловлюючи глибоку вдячність від імені всього народу, подякувала Президенту Трампу, Конгресу США та американському народу за їхній вклад у досягнення важливого прогресу на шляху до миру", — говориться у повідомленні.

Вони також підтвердили готовність України прийняти пропозицію США щодо негайного введення 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін при умові виконання цієї умови Російською Федерацією.

США відновлюють допомогу Україні

Сполучені Штати, зі свого боку, вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.

Важливим аспектом переговорів стало обговорення гуманітарних ініціатив як невід’ємної частини мирного процесу, включаючи обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей.

Делегації обох країн погодилися створити переговорні групи для негайного початку діалогу, спрямованого на досягнення стійкого миру, який забезпечить довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці ініціативи з представниками Росії, наголошуючи на необхідності залучення європейських партнерів до мирного процесу.

На завершення президенти обох країн домовилися укласти угоду щодо розробки критичних мінеральних ресурсів України. Це сприятиме зміцненню економіки країни та забезпечить її довгострокове процвітання і безпеку.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, стартували переговори між представниками США та України. Під час першої частини зустрічі обговорили два основні питання.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що основна ціль перемовин між Україною та Штатами — обговорити початок припинення війни. Він наголосив, що нашій країні необхідний тривалий мир.