Переговоры США и Украины — совместное заявление сторон

Украинская и американская делегации в Саудовской Аравии. Фото: ОП

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии Соединенные Штаты и Украина сделали важные шаги на пути к восстановлению надежного мира в Украине. Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Представители Украины и Соединенных Штатов Америки высоко оценили отвагу украинского народа, который беспощадно защищает свою независимость, и согласились, что время пришло для начала процесса установления длительного мира.

"Украинская делегация, выражая глубокую благодарность от имени всего народа, поблагодарила Президента Трампа, Конгресс США и американский народ за их вклад в достижение важного прогресса на пути к миру", — говорится в сообщении.

Они также подтвердили готовность Украины принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии выполнения этого условия Российской Федерацией.

США возобновляют помощь Украине

Соединенные Штаты, со своей стороны, решили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь Украине в сфере безопасности.

Важным аспектом переговоров стало обсуждение гуманитарных инициатив как неотъемлемой части мирного процесса, включая обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

Делегации обеих стран согласились создать переговорные группы для немедленного начала диалога, направленного на достижение устойчивого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти инициативы с представителями России, подчеркивая необходимость привлечения европейских партнеров к мирному процессу.

В завершение президенты обеих стран договорились заключить соглашение по разработке критических минеральных ресурсов Украины. Это будет способствовать укреплению экономики страны и обеспечит ее долгосрочное процветание и безопасность.

Напомним, в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта стартовали переговоры между представителями США и Украины. Во время первой части встречи обсудили два основных вопроса.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что основная цель переговоров между Украиной и Штатами - обсудить начало прекращения войны. Он подчеркнул, что нашей стране необходим длительный мир.