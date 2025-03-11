США возобновят помощь Украине — что известно
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегацией. Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь Украине в сфере безопасности.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
США возобновят помощь Украине
"Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь по безопасности Украине", — говорится в сообщении.
Кроме того, делегации также обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.
Кроме того, по результатам переговоров Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня.
Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон рассчитывает на "фантастические новости" по итогам переговоров между Украиной и США.
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