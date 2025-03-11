У США очікують "фантастичних новин" від перемовин у Джидді
У Вашингтоні очікують "фантастичних новин для людства" після перемовин делегацій України та США в Саудівській Аравії.
Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, перебуваючи в готелі Ritz Carlton у Джидді, де триває зустріч.
США про очікування від переговорів у Саудівській Аравії
Речниця Держдепартаменту США зазначила, що у Вашингтоні очікують "фантастичних новин для людства" від переговорів делегацій України та США в Саудівській Аравії сьогодні, 11 березня.
За її словами, американці оптимістично налаштовані щодо результатів перемовин з українською делегацією.
Додамо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив заяву про зустріч представників США та України в Саудівській Аравії. Він зазначив, що ці переговори — хороша можливість для просування миру.
Водночас один з українських чиновників сказав, що переговори між Україною та США у Саудівській Аравії "тривають добре".
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