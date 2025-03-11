Переговори США та України — деталі

Переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

Сьогодні, 11 березня, в Саудівській Аравії відбуваються переговори делегацій України та США. За інформацією одного з українських чиновників, переговори "тривають добре".

Про це інформує Clash Report у соцмережі X.

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"Переговори між Україною та США у Саудівській Аравії тривають добре", — сказав AFP український посадовець.

Крім того, неназваний український чиновник сказав журналістам AFP, що сторони обговорили "багато питань", однак подробиць не розповів.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що перший раунд перемовин, які проходять у Саудівській Аравії, був присвячений пропозиції України щодо режиму тиші. Крім того, йшлося про угоду щодо рідкісноземельних ресурсів.

Представники України та Штатів обговорили під час першої частини зустрічі припинення вогню на морі та в небі. Також йшлося про угоду між США та Україною щодо корисних копалин. Після перерви розпочався другий раунд переговорів, він стосується гарантії безпеки.

Водночас радник президента США Майк Волц заявив, що переговори між Україною і США просуваються.