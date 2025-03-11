Переговоры США и Украины - детали

Переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Фото: Андрей Ермак/Telegram

Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии проходят переговоры делегаций Украины и США. По информации одного из украинских чиновников, переговоры "проходят хорошо".

Об этом информирует Clash Report в соцсети X.

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"Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии продолжаются хорошо", — сказал AFP украинский чиновник.

Кроме того, неназванный украинский чиновник сказал журналистам AFP, что стороны обсудили "много вопросов", однако подробностей не рассказал.

Отметим, что ранее стало известно, что первый раунд переговоров, которые проходят в Саудовской Аравии, был посвящен предложению Украины относительно режима тишины. Кроме того, речь шла о соглашении по редкоземельным ресурсам.

Представители Украины и Штатов обсудили во время первой части встречи прекращение огня на море и в небе. Также речь шла о соглашении между США и Украиной по полезным ископаемым. После перерыва начался второй раунд переговоров, он касается гарантии безопасности.

В то же время советник президента США Майк Уолтц заявил, что переговоры между Украиной и США продвигаются.