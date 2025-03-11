Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Китай відреагував на переговори в Саудівській Аравії arrow

Китай відреагував на переговори в Саудівській Аравії

11 березня 2025 17:36
Євтушенко Аліна - редактор
У Китаї відреагували на переговори України та США у Саудівській Аравії
Речниця МЗС КНР Мао Нін. Фото: МЗС КНР
Євтушенко Аліна - редактор

У Китаї прокоментували переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії й зазначили, що КНР підтримує всі зусилля задля мирного врегулювання повномасштабної війни в Україні. Пекін сподівається на справедливе та тривале рішення, яке задовольнить обидві сторони. 

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін

Читайте також:

У Китаї прокоментували переговори США та України у Джидді

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання війни та сподівається, що всі залучені сторони зможуть досягти справедливого, тривалого і прийнятного рішення", — сказала Мао. 

А також додала, що Китай і надалі виступатиме за політичне врегулювання російсько-української війни. 

"Китай готовий продовжувати співпрацю з міжнародною спільнотою, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні війни", — зазначила речниця МЗС Китаю.

Нагадаємо, що сьогодні в Саудівській Аравії відбуваються переговори делегацій України та США. Як повідомляв керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, команда налаштована на продуктивну роботу, спрямовану на захист національних інтересів та обговорення шляхів завершення війни.

Згодом радник президента США Майк Волц заявив, що переговори між Україною і США просуваються. Зустріч делегацій у Саудівській Аравії триває вже четверту годину.

США Китай переговори Саудівська Аравія війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама