У Китаї відреагували на переговори України та США у Саудівській Аравії

Речниця МЗС КНР Мао Нін. Фото: МЗС КНР

У Китаї прокоментували переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії й зазначили, що КНР підтримує всі зусилля задля мирного врегулювання повномасштабної війни в Україні. Пекін сподівається на справедливе та тривале рішення, яке задовольнить обидві сторони.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін.

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"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання війни та сподівається, що всі залучені сторони зможуть досягти справедливого, тривалого і прийнятного рішення", — сказала Мао.

А також додала, що Китай і надалі виступатиме за політичне врегулювання російсько-української війни.

"Китай готовий продовжувати співпрацю з міжнародною спільнотою, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні війни", — зазначила речниця МЗС Китаю.

Нагадаємо, що сьогодні в Саудівській Аравії відбуваються переговори делегацій України та США. Як повідомляв керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, команда налаштована на продуктивну роботу, спрямовану на захист національних інтересів та обговорення шляхів завершення війни.

Згодом радник президента США Майк Волц заявив, що переговори між Україною і США просуваються. Зустріч делегацій у Саудівській Аравії триває вже четверту годину.