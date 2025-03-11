В Китае отреагировали на переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин. Фото: МИД КНР

В Китае прокомментировали переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии и отметили, что КНР поддерживает все усилия для мирного урегулирования полномасштабной войны в Украине. Пекин надеется на справедливое и длительное решение, которое удовлетворит обе стороны.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.

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"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование войны и надеется, что все вовлеченные стороны смогут достичь справедливого, длительного и приемлемого решения", — сказала Мао.

А также добавила, что Китай и в дальнейшем будет выступать за политическое урегулирование российско-украинской войны.

"Китай готов продолжать сотрудничество с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании войны", — отметила пресс-секретарь МИД Китая.

Напомним, что сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры делегаций Украины и США. Как сообщал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, команда настроена на продуктивную работу, направленную на защиту национальных интересов и обсуждение путей завершения войны.

Впоследствии советник президента США Майк Уолтц заявил, что переговоры между Украиной и США продвигаются. Встреча делегаций в Саудовской Аравии продолжается уже четвертый час.