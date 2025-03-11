Переговори України та США — Сибіга зробив заяву

Сибіга зробив заяву про переговори України та США
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив заяву про зустріч представників США та України в Саудівській Аравії. Він зазначив, що ці переговори — хороша можливість для просування миру.
Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі "X" у вівторок, 11 березня.
Сибіга про переговори в Саудівській Аравії
"Ми розглядаємо цю зустріч як чудову можливість для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства. Конструктивна атмосфера доводить, що ми можемо використати цю можливість. Україна як ніхто хоче миру", — написав Сибіга.
Нагадаємо, в Китаї відреагували на переговори Сполучених Штатів та України. Речниця МЗС КНР Мао Нін зазначила, що Пекін підтримує всі зусилля задля мирного врегулювання війни в Україні.
Перша частина переговорів між Україною та США стосувалася встановлення режиму тиші. Також йшлося про угоду щодо рідкісноземельних ресурсів.
Читайте Новини.LIVE!