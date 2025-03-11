Переговори України та США — Сибіга зробив заяву

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив заяву про зустріч представників США та України в Саудівській Аравії. Він зазначив, що ці переговори — хороша можливість для просування миру.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі "X" у вівторок, 11 березня.

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"Ми розглядаємо цю зустріч як чудову можливість для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства. Конструктивна атмосфера доводить, що ми можемо використати цю можливість. Україна як ніхто хоче миру", — написав Сибіга.

Повідомлення Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Китаї відреагували на переговори Сполучених Штатів та України. Речниця МЗС КНР Мао Нін зазначила, що Пекін підтримує всі зусилля задля мирного врегулювання війни в Україні.

Перша частина переговорів між Україною та США стосувалася встановлення режиму тиші. Також йшлося про угоду щодо рідкісноземельних ресурсів.