Переговоры Украины и США — Сибига сделал заявление

Сибига сделал заявление о переговорах Украины и США
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал заявление о встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии. Он отметил, что эти переговоры — хорошая возможность для продвижения мира.
Об этом Андрей Сибига написал в соцсети "X" во вторник, 11 марта.
Сибига о переговорах в Саудовской Аравии
"Мы рассматриваем эту встречу как прекрасную возможность для продвижения мира и развития украинско-американского стратегического партнерства. Конструктивная атмосфера доказывает, что мы можем использовать эту возможность. Украина как никто хочет мира", — написал Сибига.
Напомним, в Китае отреагировали на переговоры Соединенных Штатов и Украины. Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин отметила, что Пекин поддерживает все усилия для мирного урегулирования войны в Украине.
Первая часть переговоров между Украиной и США касалась установления режима тишины. Также речь шла о соглашении по редкоземельным ресурсам.
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