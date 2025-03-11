Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Сибига сделал заявление о переговорах Украины и США arrow

Сибига сделал заявление о переговорах Украины и США

11 марта 2025 18:39
Ольга Антоновская - редактор
Переговоры Украины и США — Сибига сделал заявление
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал заявление о встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии. Он отметил, что эти переговоры — хорошая возможность для продвижения мира.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети "X" во вторник, 11 марта.

Читайте также:

Сибига о переговорах в Саудовской Аравии

"Мы рассматриваем эту встречу как прекрасную возможность для продвижения мира и развития украинско-американского стратегического партнерства. Конструктивная атмосфера доказывает, что мы можем использовать эту возможность. Украина как никто хочет мира", — написал Сибига.

Сибіга висловився про переговори США та України
Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, в Китае отреагировали на переговоры Соединенных Штатов и Украины. Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин отметила, что Пекин поддерживает все усилия для мирного урегулирования войны в Украине.

Первая часть переговоров между Украиной и США касалась установления режима тишины. Также речь шла о соглашении по редкоземельным ресурсам.

США переговоры Андрей Сибига Украина Саудовская Аравия
Реклама
Реклама
Реклама