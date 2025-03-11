Переговоры Украины и США — Сибига сделал заявление

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал заявление о встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии. Он отметил, что эти переговоры — хорошая возможность для продвижения мира.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети "X" во вторник, 11 марта.

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"Мы рассматриваем эту встречу как прекрасную возможность для продвижения мира и развития украинско-американского стратегического партнерства. Конструктивная атмосфера доказывает, что мы можем использовать эту возможность. Украина как никто хочет мира", — написал Сибига.

Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, в Китае отреагировали на переговоры Соединенных Штатов и Украины. Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин отметила, что Пекин поддерживает все усилия для мирного урегулирования войны в Украине.

Первая часть переговоров между Украиной и США касалась установления режима тишины. Также речь шла о соглашении по редкоземельным ресурсам.