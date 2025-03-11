В США ожидают "фантастических новостей" от переговоров в Джидде
В Вашингтоне ожидают "фантастических новостей для человечества" после переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.
Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, находясь в отеле Ritz Carlton в Джидде, где проходит встреча.
США об ожиданиях от переговоров в Саудовской Аравии
Пресс-секретарь Госдепартамента США отметила, что в Вашингтоне ожидают "фантастических новостей для человечества" от переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии сегодня, 11 марта.
По ее словам, американцы оптимистично настроены относительно результатов переговоров с украинской делегацией.
Добавим, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал заявление о встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии. Он отметил, что эти переговоры — хорошая возможность для продвижения мира.
В то же время один из украинских чиновников сказал, что переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии "продолжаются хорошо".
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