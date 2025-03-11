Україна погодилася на припинення вогню — деталі переговорів

Переговори делегацій США та України у Саудівській Аравії.

Сьогодні, 11 березня, у Саудівській Аравії відбулися переговори делегацій США та України. Під час зустрічі Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

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Представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру.

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

Своєю чергою Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру.

Нагадаємо, що у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії Сполучені Штати та Україна зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні. Президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що основна ціль перемовин між Україною та Штатами — обговорити початок припинення війни. Він наголосив, що нашій країні необхідний тривалий мир.