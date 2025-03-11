Украина согласилась на прекращение огня — детали переговоров

Переговоры делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций США и Украины. Во время встречи Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.

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Представители обеих стран высоко оценили храбрость украинского народа, который защищает свое государство, и согласились, что сейчас настало время начать процесс установления длительного мира.

Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.

В свою очередь Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира.

Напомним, что во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии Соединенные Штаты и Украина сделали важные шаги на пути к восстановлению надежного мира в Украине. Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что основная цель переговоров между Украиной и Штатами — обсудить начало прекращения войны. Он подчеркнул, что нашей стране необходим длительный мир.