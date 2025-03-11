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Єрмак назвав головний пріоритет України у мирних переговорах

11 березня 2025 20:45
Анастасія Писаненко - редактор
Єрмак назвав головний пріоритет України у мирних переговорах
Андрій Єрмак. Фото: ОП
Анастасія Писаненко - редактор

Після проведення переговорів між українською та американською делегацією керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав пріоритет України у подальших перемовинах. Також він подякував стороні США за конструктивну розмову.

Про це Єрмак написав у Telegram у вівторок, 11 березня.

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Що найважливіше для України у переговорах.

За словами Єрмака, головним наразі є захист інтересів України.

"Справедливий мир для нас — це ключове. Ми хочемо тривалого миру", — додав керівник Офісу Президента.

Крім того, він подякував делегації США за конструктивну зустріч.

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.

Крім того, під час зустрічі делегацій США та України сторони домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

США Андрій Єрмак Україна війна в Україні мирні переговори
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