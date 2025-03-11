Єрмак назвав головний пріоритет України у мирних переговорах

Андрій Єрмак. Фото: ОП

Після проведення переговорів між українською та американською делегацією керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав пріоритет України у подальших перемовинах. Також він подякував стороні США за конструктивну розмову.

Про це Єрмак написав у Telegram у вівторок, 11 березня.

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За словами Єрмака, головним наразі є захист інтересів України.

"Справедливий мир для нас — це ключове. Ми хочемо тривалого миру", — додав керівник Офісу Президента.

Крім того, він подякував делегації США за конструктивну зустріч.

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.

Крім того, під час зустрічі делегацій США та України сторони домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.