Ермак назвал главный приоритет Украины в мирных переговорах
После проведения переговоров между украинской и американской делегацией руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал главный приоритет Украины в дальнейших переговорах. Также он поблагодарил сторону США за конструктивный разговор.
Об этом Ермак написал в Telegram во вторник, 11 марта.
Что самое важное для Украины в переговорах.
По словам Ермака, главной сейчас является защита интересов Украины.
"Справедливый мир для нас — это ключевое. Мы хотим длительного мира", — добавил руководитель Офиса Президента.
Кроме того, он поблагодарил делегацию США за конструктивную встречу.
Напомним, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь Украине в сфере безопасности.
Кроме того, во время встречи делегаций США и Украины стороны договорились как можно быстрее заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.
Читайте Новини.LIVE!