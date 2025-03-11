Ермак назвал главный приоритет Украины в мирных переговорах

Андрей Ермак. Фото: ОП

После проведения переговоров между украинской и американской делегацией руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал главный приоритет Украины в дальнейших переговорах. Также он поблагодарил сторону США за конструктивный разговор.

Об этом Ермак написал в Telegram во вторник, 11 марта.

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По словам Ермака, главной сейчас является защита интересов Украины.

"Справедливый мир для нас — это ключевое. Мы хотим длительного мира", — добавил руководитель Офиса Президента.

Кроме того, он поблагодарил делегацию США за конструктивную встречу.

Напомним, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь Украине в сфере безопасности.

Кроме того, во время встречи делегаций США и Украины стороны договорились как можно быстрее заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.