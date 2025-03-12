Путин скептически относится к 30-дневному прекращению огня — что известно

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин скептически относится к предложению Соединенных Штатов Америки относительно 30-дневного прекращения огня в Украине. Представители РФ заявили, что любое соглашение должно принимать во внимание продвижение оккупантов на поле боя, а также учитывать "беспокойство Москвы".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российские источники в среду, 12 марта.

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Российский источник заявил, что РФ требует согласования "условия любого прекращения огня и получить определенные гарантии".

"Путину трудно согласиться на это сейчас. У Путина сильная позиция, потому что Россия продвигается вперед", — сказал источник.

По его словам, без гарантий и прекращения огня позиции России могут стремительно ослабнуть, что даст Западу основания обвинить ее в неспособности завершить войну.

Другой высокопоставленный российский чиновник заявил, что Москва рассматривает предложение о прекращении огня как "ловушку".

Третий российский источник заявил, что общая ситуация выглядит следующим образом: США согласились возобновить военную помощь и обмен разведданными, "замаскировав это под предложение о прекращении огня".

Напомним, Украина заявила о готовности поддержать предложение США о немедленном введении временного режима прекращения огня.

Также лидер США Дональд Трамп выразил надежду на достижение договоренности о прекращении огня между РФ и Украиной.