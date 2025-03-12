Трамп назвав наслідки відмови РФ від припинення вогню

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Після переговорів між українською та американською делегаціями президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Росія та Україна досягнуть угоди про припинення вогню. Наразі очікується відповідь від РФ.

Про це він повідомив під час спілкування із журналістами.

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Президент США Дональд Трамп прокоментував можливі наслідки продовження війни в Україні.

Він зазначив, що досягнення припинення вогню з боку Росії було б ідеальним варіантом.

Трамп підкреслив, що він прагне досягти миру, але визнає, що це може бути важко здійснити, якщо Росія не піде на поступки.

"Якщо ні, у нас це просто триватиме і загине ще багато людей", — додав президент США.

Крім того, він не говорив про те, що у разі продовження війни США й надалі постачатимуть Україну зброєю.

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.

Також після переговорів Голова Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що Україна й надалі зберігає міцні партнерські відносини зі Сполученими Штатами Америки.