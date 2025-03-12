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Трамп назвал последствия отказа РФ от прекращения огня

12 марта 2025 11:25
Анастасия Писаненко - редактор
Трамп назвал последствия отказа РФ от прекращения огня
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

После переговоров между украинской и американской делегациями президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина достигнут соглашения о прекращении огня. Сейчас ожидается ответ от РФ.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные последствия продолжения войны в Украине.

Он отметил, что достижение прекращения огня со стороны России было бы идеальным вариантом.

Трамп подчеркнул, что он стремится достичь мира, но признает, что это может быть трудно осуществить, если Россия не пойдет на уступки.

"Если нет, у нас это просто будет продолжаться и погибнет еще много людей", — добавил президент США.

Кроме того, он не говорил о том, что в случае продолжения войны США и в дальнейшем будут поставлять Украине оружие.

Напомним, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь Украине в сфере безопасности.

Также после переговоров Глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что Украина и в дальнейшем сохраняет прочные партнерские отношения с Соединенными Штатами Америки.

США Дональд Трамп война в Украине Россия мирные переговоры
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