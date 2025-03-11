Україна та США залишаються партнерами — Єрмак

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що Україна й надалі зберігає міцні партнерські відносини зі Сполученими Штатами Америки. Обидві країни працюватимуть разом заради миру.

Про це повідомив Єрмак під час спілкування із журналістами, передають Новини.LIVE.

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За його словами, між друзями можуть виникати різні розмови, однак це не змінює стратегічного характеру співпраці між двома країнами.

Єрмак підкреслив, що Україна високо цінує підтримку США, особливо в умовах війни. Він також зазначив роль американського лідерства, заявивши, що саме Сполучені Штати мають можливість зробити усе необхідне для встановлення справедливого миру.

"Ми дуже цінуємо лідерство президента Трампа. Ми вважаємо, що США — саме та країна, яка може сьогодні зробити все, щоб справедливий мир настав", — наголосив очільник ОПУ.

За його словами, партнери з Вашингтона підтвердили готовність і надалі працювати у цьому напрямку.

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.

Крім того, під час зустрічі делегацій США та України сторони домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.