Украина и США остаются партнерами — Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что Украина и в дальнейшем сохраняет прочные партнерские отношения с Соединенными Штатами Америки. Обе страны будут работать вместе ради мира.

Об этом сообщил Ермак во время общения с журналистами, передают Новини.LIVE.

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По его словам, между друзьями могут возникать разные разговоры, однако это не меняет стратегического характера сотрудничества между двумя странами.

Ермак подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку США, особенно в условиях войны. Он также отметил роль американского лидерства, заявив, что именно Соединенные Штаты имеют возможность сделать все необходимое для установления справедливого мира.

"Мы очень ценим лидерство президента Трампа. Мы считаем, что США — именно та страна, которая может сегодня сделать все, чтобы справедливый мир наступил", — подчеркнул глава ОПУ.

По его словам, партнеры из Вашингтона подтвердили готовность и в дальнейшем работать в этом направлении.

Напомним, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и восстановить помощь Украине в сфере безопасности.

Кроме того, во время встречи делегаций США и Украины стороны договорились как можно быстрее заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.