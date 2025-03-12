США обговорять припинення вогню з Росією — що відомо

Марко Рубіо. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Сполучені Штати Америки обговорять з Росією у середу, 12 березня, припинення вогню в Україні. Розмова буде наступним кроком після зустрічі делегацій Штатів та України в Саудівській Аравії.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає The Guardian.

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Рубіо розповів, що США сподіваються на позитивну реакцію з боку Росії. Вони рішуче закликають російську сторону припинити всі військові дії.

"Військового вирішення цього конфлікту не існує", — сказав держсекретар США.

Крім того, він підтвердив, що в Саудівській Аравії було обговорено переговорний процес та територіальні поступки.

Підсумки зустрічі делегацій України та США

За підсумками зустрічі, США негайно відновили допомогу Україні, зокрема у сфері безпеки та обміну розвідданими.

Крім того, українська делагація заявила про готовність прийняти 30-денне перемир’я, якщо Росія погодиться.

Нагадаємо, на зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії глава МЗС Андрій Сибіга подарував держсекретарю США Марко Рубіо ікону Богородиці, написану на дерев’яній панелі від ящика боєприпасів.

Також Рубіо заявив, що Україна зробила важливий та позитивний крок у напрямку миру.