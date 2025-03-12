Ікона на ящиках з-під набоїв — Сибіга подарував Рубіо унікальний сакральний твір під час переговорів у Саудівській Аравії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Під час зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив особливий подарунок держсекретарю США Марко Рубіо — ікону Богородиці. Її унікальність полягає в тому, що вона написана на дерев’яній панелі з ящика від боєприпасів.

Світлинами з іконою очільник МЗС поділився на своїй сторінці у Facebook.

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Ця ікона є частиною мистецького проєкту, який започаткували київські художники Софія Атлантова та Олександр Клименко. Основна концепція ініціативи — перетворити предмет, що символізує війну та смерть, на об’єкт духовності та відродження.

Сибіга дарує ікону Рубіо. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Проєкт було вперше представлено у 2015 році на території Софії Київської. Відтоді унікальні ікони, створені на уламках війни, виставлялися в понад 40 містах світу, серед яких Вашингтон, Берлін, Варшава, Відень та Сицилія.

Варто зазначити, що сакральні твори мистецького проєкту "Ікони на ящиках з-під набоїв" знайшли місце у колекціях Папи Римського Франциска та короля Великої Британії Чарльза III.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга розкрив деталі переговорів у Саудівській Аравії. А після переговорів між українською та американською делегаціями керівник Офісу Президента Андрій Єрмак окреслив головний пріоритет України в майбутніх перемовинах. Він також висловив вдячність Сполученим Штатам за змістовний і конструктивний діалог.