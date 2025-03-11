Сибіга розкрив подробиці переговорів України та США

Глава МЗС України Андрій Сибіга та державний секретар США Марко Рубіо на переговорах у Саудівській Аравії. Фото: ОП

Сьогодні Україна разом зі Сполученими Штатами зробили важливий крок у спільній заяві за підсумками зустрічі в Джидді. Це крок на випередження і крок, який доводить, що Україна готова просуватися на шляху до справедливого завершення війни. Україна не є перешкодою миру, вона є партнером у його відновленні.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга за результатами переговорів делегацій України та США в Саудівській Аравії у Facebook у вівторок, 11 березня.

Читайте також:

Сибіга розповів подробиці переговорів України та США

Глава МЗС зазначив, що у спільній заяві йдеться про тимчасове припинення вогню, на обмежений час у 30 днів, і лише в разі взаємної згоди на нього з боку РФ. За його інформацією, американська сторона зараз буде говорити з росіянами про їхню готовність чи неготовність завершувати війну.

"Чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню — бо це у жодному разі не про заморожений конфлікт. Йдеться лише про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений в мирі", — зазначив Сибіга.

Також він пояснив, що важливо також, що в заяві прямо фіксується негайне відновлення США обміну розвідданими та надання військової допомоги Україні. Крім того, заява надсилає позитивний сигнал безпосередньо від лідерів України та США щодо підписання угоди про мінеральні ресурси. Ба більше, вона прямо повʼязує цю угоду з гарантуванням США довгострокового процвітання та безпеки України. Це те, чого прагнула українська сторона.

Як розповів Сибіга, окрема була увага присвячена звільненню полонених, цивільних осіб, поверненню українських дітей. Це була принципова позиція української сторони.

Також, за словами очільника МЗС, було важливо для української сторони, щоб була пряма згадка, що в будь-яких мирних переговорах мають брати участь європейські партнери.

"Ми дотримуємося позиції: жодних рішень щодо довгострокової безпеки Європи без Європи. Випереджаючи питання — підрозділи Сил Оборони України продовжують виконувати бойові завдання. Тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією", — наголосив Сибіга.

Також він розповів, що переговори тривали понад вісім годин. Зокрема, він відзначив наполегливість української делегації.

Додамо, що після проведення переговорів між українською та американською делегацією керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав пріоритет України у подальших перемовинах. Також він подякував стороні США за конструктивну розмову.

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.