Сибига раскрыл подробности переговоров Украины и США

Глава МИД Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Марко Рубио на переговорах в Саудовской Аравии. Фото: ОП

Сегодня Украина вместе с Соединенными Штатами сделала важный шаг в совместном заявлении по итогам встречи в Джидде. Это шаг на опережение и шаг, который доказывает, что Украина готова продвигаться на пути к справедливому завершению войны. Украина не является препятствием миру, она является партнером в его восстановлении.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига по результатам переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии в Facebook во вторник, 11 марта.

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Глава МИД отметил, что в совместном заявлении говорится о временном прекращении огня на ограниченное время в 30 дней, и только в случае взаимного согласия на него со стороны РФ. По его информации, американская сторона сейчас будет говорить с россиянами об их готовности или неготовности завершать войну.

"Почему важно именно такое временное прекращение огня — потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире", — отметил Сибига.

Также он пояснил, что важно также, что в заявлении прямо фиксируется немедленное восстановление США обмена разведданными и оказание военной помощи Украине. Кроме того, заявление посылает позитивный сигнал непосредственно от лидеров Украины и США относительно подписания соглашения о минеральных ресурсах. Более того, оно прямо связывает это соглашение с обеспечением США долгосрочного процветания и безопасности Украины. Это то, к чему стремилась украинская сторона.

Как рассказал Сибига, отдельное внимание было посвящено освобождению пленных, гражданских лиц, возвращению украинских детей. Это была принципиальная позиция украинской стороны.

Также, по словам главы МИД, было важно для украинской стороны, чтобы было прямое упоминание, что в любых мирных переговорах должны участвовать европейские партнеры.

"Мы придерживаемся позиции: никаких решений по долгосрочной безопасности Европы без Европы. Опережая вопрос — подразделения Сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи. Временное прекращение огня заработает только при условии принятия и одновременного выполнения Россией", — подчеркнул Сибига.

Также он рассказал, что переговоры продолжались более восьми часов. В частности, он отметил настойчивость украинской делегации.

Добавим, что после проведения переговоров между украинской и американской делегациями руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал приоритет Украины в дальнейших переговорах. Также он поблагодарил сторону США за конструктивный разговор.

Напомним, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и восстановить помощь Украине в сфере безопасности.