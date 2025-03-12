Икона на ящиках из-под патронов — Сибига подарил Рубио уникальное сакральное произведение во время переговоров в Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретар США Марко Рубио. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Во время встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал особый подарок госсекретарю США Марко Рубио — икону Богородицы. Ее уникальность заключается в том, что она написана на деревянной панели из ящика от боеприпасов.

Фотографиями с иконой глава МИД поделился на своей странице в Facebook.

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Эта икона является частью художественного проекта, который начали киевские художники София Атлантова и Александр Клименко. Основная концепция инициативы — превратить предмет, символизирующий войну и смерть, в объект духовности и возрождения.

Сибига дарит икону Рубио. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Проект был впервые представлен в 2015 году на территории Софии Киевской. С тех пор уникальные иконы, созданные на обломках войны, выставлялись в более 40 городах мира, среди которых Вашингтон, Берлин, Варшава, Вена и Сицилия.

Стоит отметить, что сакральные произведения художественного проекта "Иконы на ящиках из-под патронов" нашли место в коллекциях Папы Римского Франциска и короля Великобритании Чарльза III.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига раскрыл детали переговоров в Саудовской Аравии. А после переговоров между украинской и американской делегациями руководитель Офиса Президента Андрей Ермак очертил главный приоритет Украины в будущих переговорах. Он также выразил благодарность Соединенным Штатам за содержательный и конструктивный диалог.