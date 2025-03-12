США обсудят прекращение огня с Россией — что известно

Марко Рубио. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Соединенные Штаты Америки обсудят с Россией в среду, 12 марта, прекращение огня в Украине. Разговор будет следующим шагом после встречи делегаций Штатов и Украины в Саудовской Аравии.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает The Guardian.

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Рубио рассказал, что США надеются на положительную реакцию со стороны России. Они решительно призывают российскую сторону прекратить все военные действия.

"Военного решения этого конфликта не существует", — сказал госсекретарь США.

Кроме того, он подтвердил, что в Саудовской Аравии был обсужден переговорный процесс и территориальные уступки.

Напомним, на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии глава МИД Андрей Сибига подарил госсекретарю США Марко Рубио икону Богородицы, написанную на деревянной панели от ящика боеприпасов.

Также Рубио заявил, что Украина сделала важный и позитивный шаг в направлении мира.