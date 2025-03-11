Україна зробила позитивний крок до миру — Рубіо

Марко Рубіо. Фото: ОП

У вівторок, 11 березня, українська та американська делегації провели переговори, які відбулися у Саудівській Аравії. Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував останні події, зазначивши, що Україна зробила важливий та позитивний крок у напрямку миру.

Про це Рубіо сказав журналістам після переговорів.

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"Україна зробила позитивний крок, сподіваємось, росіяни дадуть відповідь взаємністю", — заявив держсекретар США.

Рубіо висловив сподівання, що Росія відповість взаємністю.

У своїй заяві він також повідомив, що Сполучені Штати передадуть інформацію кількома каналами щодо можливого припинення вогню. Він додав, що США сподіваються на згоду Росії із пропозицією.

Нагадаємо, що після переговорів Президент України Володимир Зеленський назвав основні пропозиції української сторони та ключові аспекти щодо завершення війни.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що основна мета перемовин між Україною та Штатами — обговорити початок припинення війни. Він наголосив, що нашій країні необхідний тривалий мир.